Nuova vita per l’ex autolavaggio abbandonato di corso Italia: diventerà una pizzeria Fra’ Diavolo

Genova. Chiunque, camminando per corso Italia, almeno una volta si sarà chiesto come fosse possibile che uno degli spazi più prestigiosi e commercialmente appetibili della città fosse da una quindicina d’anni del tutto abbandonato a se stesso. Stiamo parlando dell’area dell’autolavaggio nei pressi dei bagni Lido, una struttura anni Cinquanta il cui “fascino nascosto” è stato colto da chi ha intenzione di trasformarla, senza snaturarla, in qualcosa di diverso.

Grazie a un gioco di squadra che vede insieme l’immobiliare Star srl, la società Fra Diavolo e gli architetti Velvet Studio e Giovanni De Grandi. “Se non a Natale, all’inizio dell’anno prossimo i genovesi potranno tornare a sfruttare questi spazi, del tutto sistemati”, dice Daniele Camino, amministratore di Star, che ha acquisito l’area e l’ha data in gestione alla catena di pizzerie Fra’ Diavolo.

