Politiche 2022, Noi Moderati attacca il Codacons: “Invidia sociale vorrebbe affondare anche le navi da crociera”

Liguria. “Dopo il no ai jet privati, ora anche il no alle navi da crociera. Sarebbe divertente scherzare sull’idea di mettere le ali o il salvagente ai monopattini elettrici, che sembrano essere diventati l’unico mezzo di locomozione ammissibile. Purtroppo c’è poco da scherzare perché c’è chi certe posizioni le assume sul serio”. Lo dichiara, in una nota, la lista “Noi Moderati“, che punta il dito contro la proposta del Codacons di promuovere una class action con riferimento alle “eccessive emissioni inquinanti” delle navi alla fonda davanti al golfo del Tigullio. Secondo l’associazione dei consumatori, in particolare, quella trascorsa sarebbe stata “un’estate all’insegna inquinata per residenti e vacanzieri nel golfo ligure”.

“Il Codacons – spiegano dalla lista del governatore ligure Giovanni Toti – sta addirittura valutando la possibilità di promuovere una class action e/o un’azione inibitoria per impedire che le navi da crociera arrivino nel golfo del Tigullio e portino migliaia di di turisti a visitare Portofino e le perle della Liguria, parlando di “aria inquinata” senza lo straccio di un dato scientifico che sostenga questa tesi”.

