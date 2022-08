Pompeiana, il comune cerca un gestore per il bar ristoro e i locali pertinenti il campo sportivo

Pompeiana. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Lanteri, ha avviato il procedimento per stipulare un contratto di affitto l’attività commerciale del bar-ristoro noto come “Sciaratu”, locale di proprietà del comune, in via Lagoscuro.

Il locale, come specificato nel bando, ha una superficie di 259mq oltre alle pertinenze costituite da 2 locali spogliatoi e 1 campo polivalente coperto, con relativi spogliatoi e prevede un contratto della durata di 6 anni più altri 6 rinnovabili, come da normativa vigente.

