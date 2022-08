Quinto posto nei 100 delfino agli Europei master per l’assessore allo Sport Marco Frascatore

Ieri, nell’incredibile cornice del Foro italico, dove sino a pochi giorni fa si sono disputati gli Europei che hanno visto l’Italia dominare in lungo e il largo il medagliere, uno spezzino ha nuotato i 100 metri delfino della categoria master 45/49 continentale, centrando un incredibile 5 posto. E non si tratta di uno “spezzino qualunque”, ma dell’assessore allo Sport, Marco Frascatore, già capace in passato di raggiungere traguardi importanti in vasca.

La medaglia non è arrivata, ma Frascatore è ugualmente contento: “E’ andata bene. Anche se dopo la nomina in giunta mi posso allenare solo nei ritagli di tempo sono riuscito a portare a termine una buona gara. Purtroppo aveva davanti atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e quasi tutti erano più giovani di me, ma il risultato è comunque importante e nuotare in una piscina che è considerata la più bella del mondo è comunque una vittoria”. Un luogo magico, dove nelle scorse settimane l’Italia ha collezionato la bellezza di 67 podi, sbaragliando qualunque record precedente.

Dal 24 agosto, e sino al 4 settembre, invece, le corsie del Foro italico ospitano i “Roma 2022 European masters aquatics championships”, i campionati continentali di nuoto, tuffi e nuoto di fondo riservati agli over 35 e suddivisa per categorie di età. Alla manifestazione, per la quale Frascatore ha dismesso i panni dell’atleta della Rari Nantes Spezia per indossare quelli del portacolori azzurro, partecipano 38 nazioni, 5.150 atleti, impegnati in 302 competizioni, per un totale di 1.564 medaglie. Purtroppo una di queste non ha preso la strada per il Golfo dei poeti.

“Il tempo passa e da settembre dovrò passare alla categoria successiva – prosegue Frascatore – ma intanto mi godo questo risultato. Sono giunto alle spalle dell’atleta polacco, del lussemburghese, del finlandese e del francese, e anche se non ho centrato il podio è stato bello sapere che tanti amici stavano seguendo la gara in streaming. Li ringrazio tutti, insieme alla Rari Nantes, che in questo periodo sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto durante la stagione degli allenamenti. Ancora una volta lo sport mi ha insegnato a reagire, a stringere i denti, a spingermi oltre con dedizione, superando le paure e le difficoltà della vita”, conclude Frascatore, pronto a togliere la cuffia e a rituffarsi completamente nel lavoro da assessore, che sul fronte degli Impianti sportivi lo porterà anche a proseguire nel lavoro impostato dal suo predecessore, che, ironia della sorte, prevede tra le altre cose la costruzione di una nuova piscina al PalaMariotti.

