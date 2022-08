Dalla Fondazione Somaschi Onlus

L’inizio della scuola è alle porte e, come in una grande famiglia, anche nelle comunità di Fondazione Somaschi che accolgono i minori soli o vittime di situazioni familiari difficili è corsa a recuperare tutti i materiali scolastici indispensabili per cominciare bene un nuovo anno sui banchi.

» leggi tutto su www.levantenews.it