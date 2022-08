Recco: in Consiglio l’adozione del Puc, ossia il futuro della città

Giovedì 1 settembre si riunisce (ore 16) il Consiglio comunale di Recco per approvare la pratica più importante, il Piano Urbanistico comunale; un documento complesso che disegna il futuro della città; pratica che ha seguito il regolare iter col contributo della Città metropolitana che non sembra che i cittadini siano interessati a conoscere; né sono state indette riunioni da parte della stessa opposizione per spiegare le previsioni di sviluppo come era nella tradizione della sinistra.

Il Consiglio comunale si apre con la ratifica di una delibera di giunta relativa ad una variazione di bilancio a causa delle spese per le elezioni. Al secondo punto la cessione al Comune di un terreno asfaltato adibito a parcheggio in via Salvatore d’Acquisto.

» leggi tutto su www.levantenews.it