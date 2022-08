Riapre la Maggiolina, i gestori: “Sono stati momenti difficili, abbiamo ricevuto grandi gesti di solidarietà”

Valerio Gerardi non riesce a trattenere la commozione e tiene stretta la figlia Vivian. Lui e la sua famiglia sono tornati a lavorare a pieno ritmo questa mattina, a qualche giorno di distanza dall’allontanamento dei cinghiali, chiusi nel Parco XXV Aprile dall’8 al 26 agosto. La famiglia Gerardi da trent’anni gestisce l’area giochi nell’anello da Via Parma e Corso Nazionale e in queste lunghissime settimane hanno chiesto solo una cosa: poter tornare a lavorare. All’esterno del parco sono ancora presenti le transenne utilizzate nei giorni scorsi per delimitare alcune aree, l’aria è fresca e l’erba appena tagliata. Qualche cittadino ne ha già approfittato, sedendosi sulle panchine e godersi il sole già alto, nella piena tranquillità di una mattina d’agosto.

