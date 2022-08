Rischio idrogeologico, in Liguria al via il primo sistema in Italia di preallarme per piccoli bacini

Liguria. Un sistema innovativo di preallarme, unico in Italia, per il rischio idrogeologico sui piccoli bacini: messo a punto dall’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente ligure, è pronto per la sperimentazione sul territorio.

Per questo l’assessore regionale alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone ha inviato oggi una lettera ai sindaci dei Comuni liguri per invitarli a renderlo operativo attraverso la loro partecipazione attiva, facendone uno strumento a supporto dei Piani Comunali così come del sistema di monitoraggio regionale in caso di eventi piovosi intensi.

