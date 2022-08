Riviera Trasporti, emergenza pulizia: corriere invase dagli scarafaggi

Sanremo. Ci mancavano solo le corriere invase dagli scarafaggi a riportare a galla la situazione a dir poco problematica del servizio di trasporto pubblico locale gestito dalla Riviera Trasporti. Le immagini delle blatte che gironzolano sugli autobus di linea più frequentati, a partire dal Sanremo-Ventimiglia e dal Sanremo-Imperia, sono state girate dagli utenti che le hanno portate all’attenzione della direzione aziendale, senza ottenere un significativo riscontro. Il primo video risale al 26 luglio, mentre gli ultimi sono datati 23 agosto. Nel corso dell’ultimo mese nulla è cambiato. Anzi l’infestazione sembra essersi aggravata.

La questione della scarsa pulizia dei mezzi Rt non è nuova alle cronache. Nei video dei passeggeri si vedono gruppi di scarafaggi vivi che scorrazzano fra le sedute. Altri sono morti, schiacciati dagli ignari passanti. Le piccole carcasse stazionano sul pavimento in attesa di essere rimosse dal tempo. Stando a quanto si apprende, la scarsa pulizia dei mezzi Rt sarebbe dovuta alla rottura delle macchine per il lavaggio, a cui si sommano la cronica carenza di personale destinato alle operazioni di pulitura e la mancanza di vetture di ricambio da poter immettere su strada quando viene dato corso alla disinfestazione completa dei veicoli. Una procedura che si verifica di norma ogni sei mesi. A contribuire però sono anche i rifiuti e gli avanzi di cibo lasciati dai passeggeri che favoriscono la proliferazione degli insetti a bordo. Il problema degli scarafaggi non riguarda solo gli utenti ma anche gli stessi autisti, costretti a guidare avendoli in mezzo ai piedi.

