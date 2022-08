Rsa Sabbadini, revocato lo stato di agitazione

Le organizzazioni sindacali hanno deciso di revocare lo stato di agitazione alla Rsa Sabbadini di Sarzana. Ne danno informazione in una nota congiunta Fp Cgil, Fisascat Cisl e Fpl Uil e il Consorzio Blu, incontratisi ieri nella sala consiliare di Sarzana alla presenza del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, del vice indaco Costantino Eretta, del dirigente competente Franco Nicastro. “A seguito di un serrato confronto richiesto dall’amministrazione comunale – si legge nella nota congiunta di sindacati e Consorzio sull’incontro tenutosi a Palazzo civico-, i presenti hanno convenuto che i volumi quantitativi delle prestazioni dichiarate dal Consorzio Blu dall’inizio della gestione ad oggi, risultano conformi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, avendo garantito la presenza di personale medico, infermieristico, riabilitativo, socio-sanitario nella misura stabilita. Le organizzazioni sindacali hanno riscontrato che sono rispettate le mansioni contrattualmente previste. A fronte di alcune fisiologiche criticità, tali comunque da non ledere il CCNL di settore, hanno fatto fronte la professionalità e l’abnegazione lavorativa dei dipendenti. Le organizzazioni sindacali hanno preso atto che l’avvicendamento di personale, che ha interessato in larga prevalenza il comparto infermieristico, è stato generalmente determinato dalla partecipazione di operatori a concorsi, con conseguente assunzione da parte di enti pubblici. Tale problematica – manifestatasi con il diffondersi della pandemia – coinvolge l’intero settore sanitario e socio-sanitario a livello regionale e nazionale da oltre due anni. Il gestore ha comunque provveduto a garantire la continuità assistenziale, anche ricorrendo a distacchi di proprio personale da regioni limitrofe, in attesa di procedere ad ulteriori assunzioni che sono attualmente in corso. Si sono verificati taluni disagi nella turnazione del personale socio-sanitario, riconducibili alla concomitanza di numerose malattie registrate nei mesi estivi, sovrapposte alle assenze per ferie programmate. Si ritiene che tale fenomeno possa considerarsi risolto con il fisiologico rientro dell’organico in forza, numericamente adeguato”.

“Le ore medie lavorate dal personale dipendente nel corrente anno – conclude la nota – risultano entro i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale, inoltre non è stata riscontrata alcuna criticità da parte del personale di cucina. Come richiesto dalle organizzazioni sindacali, il Consorzio si è impegnato ad esaminare le esigenze di singoli lavoratori, che con senso di responsabilità si sono resi disponibili a favorire il massimo sforzo per continuare a garantire qualità assistenziale all’utenza . E’ stata infine condivisa l’esigenza di esperire periodiche analisi congiunte, anche con la partecipazione della Direzione, al fine di continuare nella collaborazione dichiarata fra le parti. In base agli esiti della disamina di cui sopra le organizzazioni sindacali hanno revocato lo stato di agitazione dandone comunicazione alla Prefettura di La Spezia”.

