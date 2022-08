San Bartolomeo al Mare, al via il cantiere del nuovo ponte su via Roma e sottopasso in via 25 aprile

San Bartolomeo al Mare. Verranno avviati giovedì pomeriggio alle 15, alla presenza di Marco Scajola, assessore regionale all’Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia – i cantieri del nuovo ponte su via Roma e del sottopasso in corrispondenza di via 25 aprile.

Entrambi gli interventi sono realizzati grazie al cofinanziamento regionale, a seguito della partecipazione a due bandi distinti, uno per le infrastrutture e l’altro per la rigenerazione urbana.

