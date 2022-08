Sanremo, scattano gli aumenti di stipendio per sindaco e assessori

Sanremo. Scattano anche per gli amministratori di Palazzo Bellevue gli adeguamenti delle indennità di carica di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge delle Stato numero 234 del dicembre 2021, la quale ha riparimetrato gli stipendi degli amministratori locali all’indennità del presidente della Regione, sulla base della popolazione residente nel municipio.

Per la giunta matuziana, alla guida di un Comune con più di 50 mila abitanti, i conti sono presto fatti. Il sindaco passa da un’indennità attuale di 4.564 euro al mese, ai 6.210 euro con decorrenza dal primo gennaio 2024. L’incremento è applicato gradualmente: nel 2022 lo stipendio del primo cittadino è fissato in 5.305,15 euro, che diventano 5.683,54 nel 2023, per assestarsi nel 2024 a 6.210 euro.

