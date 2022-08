‘Santa’: giovedì 1 giro della Lunigiana, traffico interrotto

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure (ma era proprio necessario coinvolgere tutti i Comuni del Levante? ndr)

Il Giro della Lunigiana di ciclismo, prestigiosa competizione giovanile di livello internazionale, riservata alla categoria Juniores, giunta quest’anno alla 46ª edizione, prenderà il via giovedì mattina da Portofino e la prima tappa, la Portofino-La Spezia di 91,2 km, toccherà anche il territorio comunale di Santa Margherita Ligure, attraversando l’intero tratto di lungomare cittadino, compreso tra Paraggi e via Andrea Doria, in Ghiaia.

» leggi tutto su www.levantenews.it