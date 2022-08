Da Scenari immobiliari

Trentesimo “Forum scenari – The future is now” che si terrà venerdì 16 settembre (dalle 10.30 alle 19.30) e sabato 17 settembre (dalle 9.00 alle 14.45) presso il Grand Hotel Miramare (via Milite Ignoto, 30 – Santa Margherita Ligure)

» leggi tutto su www.levantenews.it