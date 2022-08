Savona Calcio, sabato l’esordio: Bacigalupo “green”, giocatori da fuori Europa e nuove maglie

Sono giorni di grande frenesia in casa Savona Calcio. Il lavoro di costruzione della squadra sta proseguendo su due binari paralleli. Sul territorio ligure, mister Ermanno Frumento oltre a essere impegnato con gli allenamenti sta sondando giocatori ancora liberi. La società da Roma, invece, ha attivato canali internazionali per portare almeno un paio di rinforzi, che dovrebbero provenire da fuori continente.

Sabato pomeriggio contro lo Speranza la squadra scenderà in campo per la prima volta dopo un’estate alquanto turbolenta. “È dura ma ci presenteremo per fare bene anche se saremo contati – commenta Ermanno Frumento – i giocatori di cui dispongo sono validi ma si conoscono ancora poco. L’ultima novità è l’ingresso dell’esterno classe 2002 Andrea Lanzarotti, che mi ha fatto una bella impressione, e dovrebbero nei prossimi giorni aggregarsi l’ex Legino Mattia Balbi e il portiere ex Priamar Liguria Stefano Quaranta“.

