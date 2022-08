Sesta Godano: l’attività di Mangia Trekking

Dall’Associazione Mangia Trekking riceviamo e pubblichiamo

La fase uno dell’iniziativa Stalle Aperte è iniziata con alcuni associati del Mangia Trekking che a scopo sportivo-culturale, e di valorizzazione del territorio, si sono ritrovati nell’area del Comune di Rocchetta di Vara sul confine con la Lunigiana per effettuare attività di manutenzione, del percorso di circa 10 km, che ospiterà il giorno 11 settembre 2022 l’evento “Stalle Aperte” . Una manifestazione organizzata dall’Ente Comunale in collaborazione con l’associazione dell’Alpinismo Lento, tale iniziativa vedrà protagoniste le aziende della ricezione turistica locale, che organizzano ed offriranno la degustazione dei prodotti tipici del territorio. Si tratterà di un cammino con accompagnatori in un area vasta, ricca di pascoli e di una antica pineta, da cui i partecipanti potranno osservare magnifici panorami, animali al pascolo e le diverse coltivazioni ( grano, patate, etc.) Un evento allegro e non agonistico che inizierà al mattino e si concluderà nel tardo pomeriggio.

