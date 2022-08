Savona. Dopo i commenti sessisti alla sua foto con le medaglie degli europei, Linda Cerruti – come riporta Ansa – ha presentato denuncia alla postale.

La campionessa di sincro plurimedagliata per festeggiare l’exploit ai campionati di Roma ha condiviso sui suoi social una foto che la ritrae in una posizione tipica del nuoto sincronizzato – mette in mostra le medaglie su un molo della sua Noli.

