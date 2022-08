“Tento di prenotare una risonanza da una settimana, sembra impossibile”: lo sfogo di un savonese

Savona. Prova da una settimana a prendere appuntamento per una risonanza magnetica, che deve effettuare entro 60 giorni, ma non ci riesce. Rabbia e sconforto per una donna savonese che, nonostante la prescrizione del medico curante, si trova impossibilita a fare l’esame in tempi brevi: “Telefonando al Cup il primo posto disponibile è nel 2023, mentre al numero dedicato alle urgenze nessuno risponde”.

A raccontare la storia è il marito, Andrea, che dopo varie telefonate non è riuscito a risolvere il problema. Il tutto inizia lunedì scorso (22 agosto), quando la donna accusa forti dolori alla schiena e rimane completamente bloccata. “Abbiamo interpellato il medico curante che ha prescritto d’urgenza (30 giorni prima visita, 60 giorni visita strumentale) una risonanza magnetica lombosacrale senza mezzo di contrasto – spiega – Fiduciosi, ahimé, della sanità locale, chiamiamo il CUP al numero 800098543. Il primo appuntamento per la prestazione ci viene proposto nel 2023, una cosa inaccettabile”.

