Vacanza a La Spezia: cosa fare e vedere

Situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Toscana, La Spezia è la seconda città più grande di tutta la Liguria, e merita di essere scoperta anche dal punto di vista turistico. La località si affaccia sul golfo naturale noto come Golfo dei Poeti, e al tempo stesso è protetta da cime come il Monte Parodi e il Monte Verrugoli. Il vero simbolo della città, però, è il suo porto, una delle tante attrattive insieme con il centro storico. Quest’ultimo, per altro, mantiene intatto lo stile architettonico del passato, ed è contraddistinto da vicoli a serpentina davvero particolari, con chiese e palazzi di grande pregio.

