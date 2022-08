Vado, mister Marco Didu: “Piazza ideale, campionato? Proviamo a fare più punti dello scorso anno”

“Abbiamo fatto bene nel complesso. L’errore è stato forzare in troppi casi alcune giocate. C’era il tempo per attendere il momento più propizio visto che fino alla metà campo potevamo costruire con discreta tranquillità. La squadra ha ancora ampi margini di miglioramento visto che siamo soltanto a fine agosto”.

Mister Marco Didu non fa drammi dopo l’eliminazione per mano del Ligorna dalla Coppa Italia di Eccellenza. L’allenatore piemontese è fiducioso in vista del campionato ed entusiasta della sua prima esperienza in Liguria. “Vado è a livello ambientale una piazza tranquilla – afferma Didu – c’è una società molto seria, un’eccellenza nel panorama ligure. Vero, non è una piazza calda come alcune piemontesi, ma io cercavo in primis un ambiente serio e dove si può sviluppare calcio come si deve”.

