Ventimiglia, cinghiali devastano le tombe del cimitero di Roverino

Ventimiglia. E’ emergenza cinghiali nel campo santo della città di confine, quartiere di Roverino. A denunciarlo sono i parenti dei defunti che da una settimana a questa parte si trovano a dover fare i conti con piante dissotterrate, vasi capovolti e tombe danneggiate dal passare degli ungulati.

I danni maggiori si contano nel campo 6, letteralmente preso di mira. Ma non sono da meno le altre zone più a ridosso della collina. Stando a quanto si apprende, la problematica è già stata portata all’attenzione del Comune di Ventimiglia che però non è in grado di offrire una soluzione di breve periodo. Infatti, per gli uffici del municipio, la competenza dell’intervento sarebbe di Regione Liguria, la quale dovrebbe farsi carico di installare delle reti elettrosaldate, lungo via Monsignor Nicolò Peitavino, per evitare che i cinghiali continuino ad introdursi all’interno del cimitero cittadino.

» leggi tutto su www.riviera24.it