Non c’è Daniele Verde nell’elenco dei convocati di mister Gotti per la trasferta di domani a Torino dove lo Spezia affronterà la Juventus. Rispetto all’ultima sfida con il Sassuolo mancano anche lo squalificato Ekdal e Podgoreanu. Sempre indisponibili anche Maldini, Ferrer e Amian. Seconda convocazione consecutiva invece per il giovane Beck mentre torna anche Sher.

PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski

