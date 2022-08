A Sanremo va in scena la “Fotomaratona”

Sanremo. Il Fotoclub Riviera dei Fiori, con il patrocinio del Comune, organizza per domenica 4 settembre una “Fotomaratona” nella Città dei Fiori. La Fotomaratona è un evento culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio; è una giornata dedicata alla fotografia.

E’ aperta a chiunque con qualsiasi mezzo fotografico digitale (anche lo smartphone); coinvolge cittadini e turisti, amanti ed appassionati di fotografia, amici e curiosi

stimolandoli a realizzare immagini su di un tema assegnato nell’arco di una divertente giornata in cui vivere la città in un modo alternativo. All’inizio della giornata vengono assegnati quattro temi fotografici da sviluppare con originalità entro la mezzanotte della stessa giornata ed entro il territorio della città di Sanremo. Ogni partecipante dovrà inviare via mail entro martedì 6 settembre una foto per tema, anche per uno solo dei temi assegnati; una giuria di fotografi esperti valuterà le immagini scegliendo le migliori per coerenza al tema, correttezza formale e creatività.

