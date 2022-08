Anche Cobas contro Masinelli: “Sessantamila euro buttati dalla finestra. Forse il Tpl non fa per lei”

“A fronte di quanto successo nei giorni scorsi in merito alla mancata erogazione degli stipendi per tutti i dipendenti di Atc, che ripetiamo è una conseguenza dei tagli eseguiti senza una pianificazione delle strategie aziendali a lungo termine, e di una politica incentrata sul risparmio a tutti i costi a discapito dei lavoratori e della qualità del servizio erogato all’utenza, per poi notare, con rammarico, lo spreco di denaro pubblico acquistando un mezzo da noleggio da 9 posti, costato bel 35.000 euro attualmente fermo in deposito da 4 mesi, se tralasciamo l’uscita Fiorentina della dirigenza.

Oppure per fare un altro esempio a ottobre riceveremo la visita di una ditta specializzata con il compito di riorganizzare il lavoro sia all’interno delle officine, che degli uffici, costo 25.000 euro, abbiamo bisogno di una consulenza esterna per giudicare il nostro operato? i nostri dirigenti non sono in grado? oppure non si fidano di quanto suggerito dal personale con trent’anni di esperienza?

Ed il risparmio a tutti i costi dov’è andato a finire? …..35.000…25.000… fanno 60.000 buttati dalla finestra! Al suo arrivo il dottor Masinelli ci è stato presentato come il fiore all’occhiello dei mananger spezzini, a distanza di circa 4 anni possiamo sicuramente affermare che il Tpl non fa per lei, forse sarebbe meglio che si dedicasse ad un altro settore, e se possiamo permetterci di darle un consiglio eviti la produzione ceramica, dove ci pare abbia già dato abbastanza”.

La segreteria Cobas LP

