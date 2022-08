Badalucco, dopo due anni di stop torna il festival dello stoccafisso alla badalucchese

Badalucco. Il 17 e 18 settembre, Badalucco vivrà il 50° anniversario della “Sagra dello stoccafisso alla badalucchese” (Sagra dü stocafissü ä baûcogna). I preparativi di quello che si preannuncia come un vero e proprio Festival fervono da tempo ed entreranno nel vivo a partire dal mese di settembre.

Una organizzazione che riserverà molte sorprese, grazie all’impegno della Pro Loco in collaborazione con il Comune di Badalucco e Camera di Commercio Riviere di Liguria. Questo Festival dello Stoccafisso si prospetta come una edizione da record dal sapore internazionale: un po’ per il numero simbolico ma anche per la partecipazione degli attesi ospiti norvegesi. Il 2022 sarà anche l’anno del ritorno della manifestazione, dopo due anni di stop, a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria.

