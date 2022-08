Caro energia, i distributori di metano chiudono anche a Genova: “Siamo destinati a fallire”

Genova. Da domani il distributore di metano in via Levati a Bolzaneto chiude i battenti. “Almeno per un mese, ma non so se basterà”, spiega il titolare Sandro Tripodi. Il prezzo al dettaglio oggi sfiorava i 3 euro al chilo: basti pensare che fino a un anno fa non arrivava a un euro. “E domani dovrei metterlo a 4,50. Così non ha più senso”. Il risultato è facilmente immaginabile: clientela pressoché azzerata, costi di gestione che superano abbondantemente i ricavi, nessuna convenienza economica a tenere aperto.

È uno dei tanti effetti collaterali degli aumenti abnormi del prezzo del gas che rischiano di mettere in ginocchio interi settori produttivi. A cominciare da chi con quel gas riforniva auto e camion, offrendo un’alternativa molto più economica (e un po’ più ecologica) di benzina e gasolio. “In una parola siamo in guerra, anche se non viene detto – si sfoga Tripodi -. Siamo tra le imprese che devono fallire. Ovviamente non abbiamo aiuti da parte di nessuno. In vent’anni non ho mai chiuso, siamo sempre stati aperti 365 giorni all’anno per 14 ore al giorno. Da domani chiudo fino a data da destinarsi, come sta facendo buona parte dei distributori. Poi vedremo, non so se riaprirò“.

