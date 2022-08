Ceparana, ottava edizione della ‘Sagra sotto il campanile’

Ottava edizione della ‘Sagra sotto il campanile’ a Ceparana, organizzata dalla parrocchia della Santissima Annunziata in occasione delle celebrazioni per la Madonna delle Grazie. L’appuntamento dalla parrocchia è per sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 settembre, con apertura degli stand gastronomici alle 19.30. Non mancherà la musica: sabato sera protagonista l’Orchestra Ipanema, domenica il gruppo Napulitan Song, giovedì i Premi Oskar. E già da ieri, 30 agosto, con il via della novena serale, vengono preparati sgabei ripieni, anche da asporto.

Gradita la prenotazione ai numeri 3487218471 (Simonetta) e 3388461575 (Debora).

