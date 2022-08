Corso di recitazione al Torrione genovese con il regista Roberto Menconi

Lunedì 3 ottobre alle 21, presso il Torrione Genovese (accanto a Porta Parma) a Sarzana si terrà l’incontro illustrativo gratuito dei corsi di recitazione 2022-2023 tenuti dall’attore e regista Roberto Menconi. Nella serata verranno concordati con i futuri allievi giorno e orario del laboratorio, che inizia la seconda settimana di ottobre e proseguirà fino a maggio .

“Le motivazioni per partecipare ad un corso di recitazione – dice Roberto Menconi – sono molteplici: per prima cosa divertirsi con i propri “ compagni di viaggio” con giochi ed esercizi individuali, di gruppo e di squadra; lavorare sulle proprie emozioni e sull’eventuale timidezza; esternare la propria espressività attraverso esercizi teatrali di base; provare l’emozione di salire su un palcoscenico. Si potranno imparare, tra l’altro, a : lavorare in gruppo, l’utilizzo del corpo e della voce, lo studio della parola e del gesto, l’arte dell’improvvisazione, la creazione del personaggio e qualche accenno di Storia dello Spettacolo. Per 150 minuti, una volta alla settimana,si potranno lasciare fuori dalla porta i problemi di tutti i giorni, distrarsi , divertirsi, esprimersi e vivere un’ esperienza unica. Il corso, per un massimo di 12 partecipanti, è rivolto a tutti, senza alcun limite di età. Potranno partecipare allievi senza nessuna esperienza o avanzati.”

