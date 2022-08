Crociere, la replica del comitato Tutela Ambientale a Noi Moderati: “Lo stop alle navi? Macchè invidia, è salute pubblica”

Genova. Dopo il battage mediatico e social scatenato dalla proposta di VerdiSinistra per fermare l’uso e l’abuso dei jet privati, considerati troppo inquinanti, in queste ore soprattutto in Liguria è salito in cattedra un altro tema vale a dire quello del fermare e contenere le navi da crociera, soprattutto quelle che in periodo estivo stazionano lungo la nostra costa, come per esempio nel golfo del Tigullio

A lanciare la proposta di class action contro i giganti del mare è stata Codacons, che nei giorni scorsi ha lanciato una vera e propria campagna per fermare l’uso della sosta ‘a motori accesi’ davanti alle coste dei nostri borghi e città sul mare. A questa proposta, che in poche ore è entrata nel dibattito nazionale, hanno risposto a breve giro i componenti di “Noi moderati”, che ha parlato di “invidia sociale che è più che mai lo slogan di questa campagna elettorale“. Anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti aveva commentato duramente l’iniziativa come “un’azione inibitoria per impedire che le navi da crociera arrivino nel golfo del Tigullio e portino migliaia di di turisti a visitare Portofino e le perle della Liguria, parlando di “aria inquinata” senza lo straccio di un dato scientifico che sostenga questa tesi”.

» leggi tutto su www.ivg.it