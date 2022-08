Disabili fatti scendere dal treno, Assoutenti: “Indagine archiviata. Anche senza condanna responsabili hanno compiuto atto criminale”

Liguria. “Rispettiamo la decisione del pm di Genova Luca Monteverde di archiviare l’indagine sui disabili cacciati dal treno Genova-Milano il giorno di Pasquetta, ma non la condividiamo”. Lo afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, che aveva presentato un esposto a seguito del quale la Procura aveva avviato le indagini per individuare i responsabili della “scandalosa vicenda”.

“Ci dispiace soprattutto per i ragazzi coinvolti nell’episodio, che così sono privati della possibilità di ottenere giustizia e veder riconosciuti i propri diritti – spiega Truzzi – Siamo tuttavia convinti che i passeggeri che hanno impedito ai disabili di salire sul treno siano da considerare colpevoli e protagonisti di un atto criminale, anche in assenza di una condanna in tribunale”.

