Elezioni Politiche 2022, Ilaria Cavo: “Porto a Roma la mia concretezza e il modello Liguria”

Liguria. “La forza del fare, la forza del sì”. E’ questo il mantra con cui Ilaria Cavo, assessore regionale della giunta Toti ha deciso di proporsi a cittadini del collegio uninominale Camera Liguria 2 per cui è la candidata del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre. Esponente di “Noi Moderati”, forte di sette anni in Regione e della gestione di partite importanti come la logistica scolastica ai tempi del crollo del Morandi e una ridefinizione del rapporto tra studenti e mondo del lavoro attraverso l’orientamento, è intenzionata a portare a Roma il “modello Liguria”.

Inizia oggi su IVG il ciclo di interviste ai candidati delle elezioni politiche 2022 nei collegi della provincia di Savona: le troverai tutte qui.

» leggi tutto su www.ivg.it