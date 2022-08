Follo Street Food, appuntamento nel fine settimana al parco comunale

Appuntamento venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre al parco comunale di Follo, in Via San Martino, con Follo Street Food. Tre giorni in compagnia di tante proposte per il palato, con area giochi con luna park per i più piccoli e ancora spettacoli, animazione e musica. Venerdì sera tributo live a Renato Zero con Stefal Damiani, sabato serata latina con Roby Cubalibre Dj, domenica sfilata di moda e musica con Kris Dam.

