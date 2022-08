Gabbiano Andora Volley, il responsabile Siccardi: “Mantenere la Serie D è l’obiettivo ma non ci poniamo limiti”

Un Gabbiano Andora Volley in grande crescita, un progetto che mira a mettere in mostra e valorizzare i talenti del territorio. Si può riassumere così il grande lavoro che sta facendo in casa biancoblù, che, dopo l’ottimo piazzamento nei playoff di Serie D femminile dello scorso anno, punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato che verrà. Di questo avviso è anche il responsabile tecnico Giordano Siccardi, che è estremamente soddisfatto dei passi in avanti fatti dalla società.

“Siamo in un processo di grande rinnovamento – racconta – stiamo cercando di dare solidità provando a radicarci sempre più nel territorio andorese, andando a rispondere sempre meglio alle esigenze della città. Puntiamo molto sulla nostra prima squadra, che è la punta dell’iceberg di tutto il lavoro che viene fatto nel settore giovanile. La nostra priorità è portare le nostre giovani a giocare con le più grandi, come infatti avverrà quest’anno.”

» leggi tutto su www.ivg.it