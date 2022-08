Giro della Lunigiana, le limitazioni al traffico in città nelle giornate di giovedì e venerdì

Nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 settembre il territorio del Comune della Spezia sarà interessato dal transito e dall’arrivo della competizione ciclistica internazionale denominata “46° Giro della Lunigiana”.

La gara, nel primo passaggio, entrerà nel territorio comunale alle ore 12.30 circa tramite il valico della Foce per poi proseguire in direzione mare lungo l’Aurelia sino a svoltare a destra in Via Monfalcone, poi via Sauro, via Filzi, salita di Biassa, discesa da via delle 5 Terre, semaforo di Fabiano, viale Amendola, impegnando la semicarreggiata in direzione mare ed arrivo previsto nella via Chiodo, all’altezza della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, previsto alle 13.20 circa.

