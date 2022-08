Gotti sul mercato: “Manca un giorno, mi auguro la società ci aiuti e si aiuti”

“Mi auguro che la società ci aiuti e che si aiuti. E’ rimasto solo un giorno di mercato ed è pochissimo. Non so cosa succederà”. Questa la battuta di Luca Gotti in merito al calciomercato, arrivato ormai agli sgoccioli senza che arrivassero i tre acquisti chiesti dal tecnico stesso, uno per reparto. Il rischio è di dover arrivare con questo gruppo – ricco nei numeri, ma con un numero di alternative di livello ritenuto non sufficiente – fino a novembre, con la speranza di agire poi a gennaio.

“Le grandi si sono tutte rinforzate, le piccole non altrettanto. Da oggi parte un campionato diverso per le sette là davanti che giocano ogni tre giorni. Dipende da quando le trovi e come le trovi”, dice Gotti che infine ha un pensiero per Kiwior, anche stasera tra i più positivi. “Prima di arrivare allo Spezia ho visto tante partite dell’anno scorso. Nel caso di Kiwior mi sono andato a vedere anche le partite della nazionale ed è stato proprio questo a farmi partire con l’idea di metterlo dietro. Credo che sia un ragazzo estremamente riservato e silenzioso, ma che possa avere un futuro di grande livello essendo un 2000”.

