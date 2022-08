Gyasi promosso punta. Gotti: “Nel 3-5-2 deve stare con Nzola”. Verde preoccupa

Spazio anche ad un considerazione sui singoli da parte di Luca Gotti nel post partita di Juventus-Spezia. Novità di serata è un Gyasi tornato in attacco, vista anche l’assenza di Daniele Verde: “Con questo sistema di gioco è il suo ruolo giusto. Gyasi e Nzola amano giocare insieme, non hanno avuto molte occasioni di farlo in questo inizio stagione ma si cercano, hanno letture buone. Questa sera eravamo allo Stadium, in un 3-5-2 Gyasi deve stare davanti, si trova molto più a suo agio. Ho provato a costruire un 3-5-2 storto in cui corre in avanti, compensando in attesa di completare la squadra. Poi da venerdì farò le valutazioni fino a gennaio”.

Riguardo al numero 10, si rischia un forte stop. “Con Daniele Verde vedremo il percorso riabilitativo, perché non sappiamo quanto durerà e rischia di durare anche per un lungo periodo. Nelle tre partite non ho cambiato molto, ho cercato di farlo con intelligenza anche nella gestione dei minutaggi”.

