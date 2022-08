Hristov: “Con due azioni la Juve ha fatto due gol. Peccato, siamo mancati negli ultimi 15-20 metri”

È un Petko Hristov soddisfatto ma anche rammaricato dopo il ko rimediato dallo Spezia contro la Juventus. Il difensore bulgaro, nuovamente titolare dopo la buona prova contro il Sassuolo, parla ai microfoni di Sky e DAZN, analizzando la partita delle Aquile: “Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione di squadra, ci sono mancati gli ultimi 15-20 metri in cui dobbiamo essere più decisi. Abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister, secondo me abbiamo fatto bene. La Juventus ha tanta qualità davanti, con due azioni ci hanno fatto due gol. Hanno qualità, ma come squadra noi abbiamo fatto bene, abbiamo lottato e abbiamo fatto bene su ogni obiettivo. Ora dobbiamo continuare così e fare anche di più. Con il mister stiamo crescendo tutti, come squadra e giocatori e vogliamo crescere ancora di più”.

La reazione dopo il gol subito da Vlahovic ha permesso alle Aquile di restare in partita, e il difensore bulgaro svela come a fine primo tempo la sensazione dal campo era quella di poter fare ancora di più: “In allenamento abbiamo preparato la partita come abbiamo giocato oggi e abbiamo fatto un grande primo tempo. Nello spogliatoio ci siamo detti che avremmo dovuto fare di più, perché stavamo facendo bene. In campo abbiamo sentito che potevamo farcela, abbiamo giocato alla pari con la Juve e meritavamo di prendere anche un punto. Abbiamo fatto bene, ma la Juve ha chiuso la partita in due-tre azioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com