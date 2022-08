I sindacati a Masinelli: “Questa non è la Vaccari: Atc deve esistere anche dopo di lei. La pazienza è al limite”

“L’amministratore delegato di Atc Esercizio Francesco Masinelli continua a non ascoltare i nostri segnali d’allarme. Dopo i problemi sul pagamento degli stipendi e le nostre ripetute denunce sulla carenza di personale in tutti i reparti di Atc Esercizio, l’azienda risponde con un silenzio assordante. Questo ci crea forte preoccupazione e non ci toglie i dubbi sulla validità della gestione attuale di Atc Esercizio”. Lo affermano con fermezza le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltraporti Uil, intervenendo in seguito all’assenza di chiarimenti da parte dela management aziendale dopo il disguido nel versamento degli stipendi dei giorni scorsi.

“Questo mese vi è stato il ritardo sulle buste paghe e nessuno ci toglie il dubbio che ciò possa ripetersi a breve. E domani se per qualsiasi motivo mancasse al lavoro qualcuno in Progettazione cosa succederebbe con l’inizio dell’orario invernale? A oggi – proseguono i sindacati – di turni invernali non c’è traccia a poco più di una settimana dall’inizio delle scuole… Cose del genere non sono mai avvenute, cosa sta succedendo? Noi la risposta la sappiamo: manca personale. Non serve una ditta di consulenza a cui regalare inutilmente soldi pubblici, qualsiasi assenza produce ritardi e inefficienze. E’ una cosa assurda e inconcepibile in un’azienda che è sempre stata all’avanguardia con gestioni oculate, senza mai problemi economici. Problemi che non esistono nemmeno attualmente con finanziamenti governativi (Progetto Mit) e europei (Pnrr) che garantiscono un futuro tranquillo per l’azienda con il contratto di servizio in-house in cassaforte, senza alcun rischio con una normale gestione ordinaria. Crediamo che il dottor Francesco Masinelli la debba smettere di giocare con i “modellini di autobus” nel suo ufficio e reintegrare l’organico. Faccia lavorare serenamente il personale, un personale di qualità che sa fare il proprio mestiere e che ha sempre dato un servizio idoneo alla cittadinanza. Atc non è la Vaccari: non produce mattonelle, fa dell’altro. O forse vuole fare di Atc proprio quello che ha fatto alla Vaccari che oggi è solo un ricordo, uno scheletro desolato. Noi non ci stiamo: Atc deve continuare a esistere anche dopo di lei e la pazienza dei suoi lavoratori sta arrivando al limite. E’ giusto che la proprietà lo sappia!”, concludono stizzite le sigle sindacali.

