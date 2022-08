Le altre uscite: Pietra e Bertola al Montevarchi, è ufficiale. Stijepovic verso l’Imolese

L’orologio del mercato continua a scorrere inesorabilmente e per lo Spezia ogni minuto diventa fondamentale per riuscire a scremare una rosa che ad oggi ha troppi elementi. Negli scorsi minuti è stata ufficializzata la cessione di Nicolò Bertola e di Niccolò Pietra, nuovi giocatori dell’Aquila Montevarchi. Il difensore lascia lo Spezia in prestito, mentre per Pietra la cessione è a titolo definitivo. Sempre in prestito è pronto a partire anche Henoc N’Gbesso, giovane attaccante della Primavera acquistato la scorsa estate dal Milan, che affronterà per la prima volta in carriera la Serie C, con la maglia dell’Alessandria.

Sempre in Serie C finirà anche Ognjen Stijepovic, in procinto di passare all’Imolese. Parti al lavoro proprio in questi minuti per chiudere l’operazione, che ha il nodo della formula: sarà prestito con obbligo o titolo definitivo. Si è invece raffreddata la pista Samuel Mraz per il Palermo: l’attaccante aveva richieste alte e i siciliani hanno deciso di puntare su Luca Vido. Infine, saltata la possibilità Parma per Suf Podgoreanu: gli emiliani hanno deciso di reintegrare in rosa Karamoh e dunque si sono tolti dal mercato esterni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com