Morto Gorbaciov, l’epocale ex premier dell’URSS al Festival di Sanremo nel 1999 ospite di Fazio

Sanremo. E’ passata anche dalla Città dei Fiori la vita di Michail Sergeevič Gorbačëv (Gorbaciov), epocale ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, morto ieri a Mosca. Aveva compiuto 91 anni lo scorso due marzo. Dal 1985 al 1991 è stato l’artefice delle dinamiche geopolitiche che porteranno ai dei processi di riforma, del sistema sovietico, conosciuti come “perestrojka” e “glasnost”, nonché protagonista degli anni che hanno portato alla dissoluzione dell’URSS ed alla riunificazione delle due germanie. Per questo, nel 1990 ha vinto il Nobel per la Pace.

A Sanremo Gorbaciov è stato ospite all’edizione del 1999 del “Festival della Musica Italiana” insieme alla moglie Raissa. Il conduttore era Fabio Fazio e quella era la terza serata, con galleria e platea dell’Ariston in piedi ad applaudire un capo di stato che, al di la dei giudizi di merito, ha segnato la storia dei secoli a cavallo di due millenni. Dopo di lui diverse repubbliche ex sovietiche si resero indipendenti: tra loro l’Ucraina.

