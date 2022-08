Non ci sono infermieri, il San Martino ferma gli interventi chirurgici per tre mesi

“La sospensione per tre mesi degli interventi chirurgici programmati al San Martino perché mancano gli infermieri è di una gravità inaudita, l’ennesima prova della situazione disastrosa in cui versa la Sanità pubblica in Liguria, le cui responsabilità politiche sono di Toti e della destra. In questi anni, nonostante gli appelli di medici e operatori sanitari, la Giunta ha solo cercato di spostare il problema dirottando soldi e pazienti sul privato, senza intervenire sugli ospedali, che oggi sono al collasso nonostante l’impegno di medici e operatori sanitari. Solo al San Martino mancano 230 infermieri, e il direttore generale parla di una pesante carenza di anestesisti, tecnici di laboratorio e radiologia”, dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico dopo la notizia del blocco degli interventi programmati al San Martino per carenza di infermieri.

“C’è sicuramente una difficoltà nazionale sull’assunzione di personale – osservano i consiglieri PD – ma in Liguria la situazione è ancora più grave visto che durante la pandemia le altre Regioni assumevano personale e noi no. E anche il concorso per infermieri bandito quest’anno si è rivelato tardivo e insufficiente e il provvedimento che l’Ospedale San Martino è stato costretto ad approvare ne è la dimostrazione. La selezione andava avviata almeno due anni prima per non trovarsi oggi in queste condizioni”.

