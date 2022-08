Ora è ufficiale: Antiste lascia lo Spezia e passa al Sassuolo

“Lo Spezia Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto all’US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Janïs Antiste”. Il club in serata ha ufficializzato così il passaggio in Emilia del giocatore francese che un anno fa era arrivato in maglia bianca con ben altre aspettative, fra i più pagati nella campagna acquisti aquilotta e a lungo inseguito anche da altre squadre italiane ed europee. Scarno anche il comunicato del Sassuolo che oltre all’arrivo dell’attaccante 2002 ha ufficializzato anche quello di Armand Laurientè prelevato a titolo definitivo dal Lorient.

