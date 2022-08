Orlando in sopralluogo a Luni, Natale: “Anche la Regione Liguria sostenga i territori colpiti dal maltempo”

Nel pomeriggio di ieri il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, accompagnato dal consigliere regionale Davide Natale, ha incontrato il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, per fare il punto sui danni causati dal maltempo nell’estremo Levante ligure. Nel corso del confronto Orlando, che si era già attivato con la Protezione Civile, ha assicurato il proprio impegno per monitorare gli interventi che saranno realizzati per l’area colpita dai recenti eventi atmosferici.

Da una prima valutazione da parte degli uffici tecnici del Comune i danni superano i 220.000 euro, a questi si devono aggiungere quanto subito dai cittadini, molti tetti scoperchiati e strutture inutilizzabili, e dalle imprese che vengono stimati in più di due milioni di euro. “Auspico – dichiara Natale – che in tempi brevi anche da parte della Regione ci sia il necessario sostegno finanziario nei confronti delle amministrazioni colpite dall’evento atmosferico del 18 agosto. Durante l’incontro con la Giunta è emersa la necessità di coordinare maggiormente le previsioni atmosferiche liguri con quelle della vicina Toscana per rendere maggiormente efficace lo strumento dell’allerta”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com