Pallanuoto, la Rari Nantes Savona ha iniziato gli allenamenti

Savona. Ha preso il via oggi pomeriggio la stagione 2022/2023 della Carige Rari Nantes Savona. La prima squadra biancorossa di pallanuoto si è radunata agli ordini dell’allenatore Alberto Angelini; ha iniziato il primo allenamento con una seduta in palestra e, quindi, in piscina.

Mancavano all’appello tutti i giocatori impegnati nelle Nazionali assolute e nelle Nazionali giovanili, quindi per questa prima fase il tecnico biancorosso avrà a disposizione una formazione incompleta. Ad accogliere la squadra era presente anche il presidente Maurizio Maricone.

» leggi tutto su www.ivg.it