Pieve di Teco, passeggiata di beneficenza tra i vigneti nella Tenuta Maffone

Pieve di Teco. Domenica 11 settembre, alle 11.30, in Via Case Sopra 11 ad Acquetico, il Rotaract Club di Imperia, in collaborazione con l’ azienda Tenuta Maffone e le Delegazioni Fisar di Imperia e Savona, organizza una passeggiata a scopo benefici tra i vigneti dell’azienda con degustazione guidata finale a cura dei sommelier Fisar Delegazione di Imperia e Savona e rinfresco.

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza all’associazione “Per noi domani”, a sostegno delle persone con gravi disabilità.

