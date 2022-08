Novità nell’organigramma tecnico del Plodio. La squadra, che sarà impegnata nel prossimo campionato di Prima Categoria, avrà Fabrizio Dotta come vice di mister Dario Roso.

Dotta era già in società visto che lo scorso anno si è occupato della preparazione dei portieri. In passato, ha allenato nelle giovanili di Mallare, Carcarese, Savona, Priamar. Inoltre, collabora con società professionistiche e con procuratori sportivi, lavorando come osservatore e talent scout e manager di calciatori.

