Politiche 2022, Cavo (Noi Moderati): “Porto a Roma il modello Liguria, sostenere le infrastrutture del sapere”

Genova. “La forza del fare, la forza del sì”. E’ questo il mantra con cui Ilaria Cavo, assessore regionale della giunta Toti ha deciso di proporsi a cittadini del collegio uninominale Camera Liguria 2 per cui è la candidata del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre. Esponente di “Noi Moderati”, forte di sette anni in piazza De Ferrari e della gestione di partite importanti come la logistica scolastica ai tempi del crollo del Morandi e una ridefinizione del rapporto tra studenti e mondo del lavoro attraverso l’orientamento, è intenzionata a portare a Roma il “modello Liguria”.

Sette anni da raccontare in pochi giorni di campagna elettorale estiva e a cittadini sfiancati dalle continue crisi economiche. Con quale spirito la affronterà?

“La campagna elettorale è appena partita, diciamo, e un giudizio compiuto lo potremo dare solo alla fine ma devo dire che in realtà, per quanto complicate, le campagne elettorali danno molta energia, e altrettanta ne richiedono, sono un momento importante per entrare in contatto con le persone. Finora ho toccato solo alcune località, perché nel frattempo stiamo continuando a lavorare con la giunta a nuove delibere, ma a Certosa come a Varazze, a Savignone come a Sestri ho avuto l’occasione di percepire entusiasmo: io credo che i segnali siano positivi e quello che faccio è pormi sempre con il sorriso”.

