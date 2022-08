Proroga dei tempi di gara del Felettino, Regione: “Decisa da Ire per rispondere alle tante richieste avanzate”

In merito alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte riguardanti la progettazione, costruzione e gestione del nuovo Felettino, Regione Liguria sottolinea che tale proroga è stata decisa da Ire per rispondere alle tante richieste avanzate, in questa direzione, da diverse imprese. Si tratta dunque di una buona notizia, legata all’esigenza di consentire alle tante aziende interessate di poter formulare e presentare le proprie proposte.

La volontà di partecipazione di un ampio numero di operatori economici è certamente un fattore positivo, che contrasta con quanto accaduto in passato, quando al bando di gara pubblicato nel 2015 – che prevedeva anche la permuta dell’attuale ospedale Sant’Andrea, poi cancellata dalla successiva gara pubblicata dall’attuale amministrazione regionale – si presentò una sola impresa, con le ormai note conseguenze.

La proroga concessa è di 45 giorni, che si ritiene non siano significativi rispetto ai tempi di realizzazione dell’opera.

