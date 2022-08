Rammarico Gotti: “Non posso essere contento di uscire senza punti dopo una partita così”

È un Luca Gotti rammaricato quello che si presenta a Sky e DAZN nel post partita di Juventus-Spezia. Le Aquile giocano una buona partita, ma cadono contro i bianconeri, per larghi tratti spettatori della gara, contro uno Spezia certamente in crescita anche pensando alla prestazione di San Siro contro l’Inter: “Non mi soddisfa aver fatto la partita per larghi tratti nella metà campo della Juventus. Non mi soddisfa, registro il passo in avanti rispetto alla personalità, al coraggio e all’ordine delle fasi di gioco, ma non sono per niente contento. Ti giochi una partita così, in bilico fino alla fine, e non sono contento di uscire senza punti e voglio che nemmeno i miei giocatori siano contenti. Dobbiamo crescere in mentalità, dobbiamo diventare più forti”, spiega Gotti.

Ma come può crescere questo Spezia? La cattiveria negli ultimi metri forse è l’aspetto in cui le Aquile ancora devono fare qualche passetto in avanti: “Fino a fine primo tempo, l’unico rilievo che potevo fare ai ragazzi è che a fronte di una partita gestita bene tra le linee, negli ultimi venti metri è come se ci accontentassimo di arrivare lì. Sono passati 4-5 palloni in area di rigore in cui ci voleva una furia diversa. Lì si fa la differenza. Abbiamo dimostrato una personalità migliore rispetto alla partita di San Siro, credo abbia fatto abbastanza la differenza il fatto che è migliorata la lettura della fase difensiva, della costruzione di gioco. Non puoi sempre andare alto, ma oggi in certi momenti potevamo farlo con efficacia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com