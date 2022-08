Da Sergio Siri, consigliere comunale Recco

In quanto membro della commissione consigliare per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ricevo per conoscenza questa lettera. Forse potrebbe essere interessante vagliare la risposta che il gruppo di liberi cittadini ABA (abbattimento barriere architettoniche) otterrà dal Sindaco in termini di operatività anche in relazione alla ravvicinata discussione sul PUC nel Consiglio Comunale del 1/9.

